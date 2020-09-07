Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Евро и доллар активно растут на Московской бирже в понедельник днем, курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, доллар торгуется выше 76 рублей впервые с 22 апреля. Курс евро составил 90,035 руб. в 13:03, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс06:09
Подробнее о событии
РБК

Евро по 90 рублей: что будет с ценами на жилье в конце года

РБК11:58
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском11:57
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новости06:06
Forbes

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbes09:17
Lenta.ru

Курс евро взлетел выше 90 рублей

Lenta.ru06:10
Известия

Тихое дно: на сколько еще может просесть рубль

Известия11:49
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04

Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ

Судья Василий Казарцев, который был отстранен от работы на неопределенное время после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи", получил назначение главным арбитром встречи первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на портале футбольных арбитров России.
Отстраненный Казарцев получил назначение в ФНЛ
РИА Новости13:11

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
731

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Весна02:49
4,3K

Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за Навального

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке остановки проекта газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным, об этом он сообщил в понедельник, 7 сентября, на пресс-конференции.
Известия15:40
417

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

В Роспотребнадзоре уточняют, что решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший в Россию самолетом, привлечен к административной ответственности за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Российская газета11:44
374