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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
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RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском06:08
Forbes

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Forbes06:31
Коммерсантъ

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ06:11
РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:32
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года

РИА Новости06:06
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04
Взгляд.ру

Рубль снизился к доллару

Взгляд.ру03:10

Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК06:37
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В санкционный список ЕС войдет 31 официальное лицо Белоруссии

Европейский Союз намерен к середине сентября ввести персональные санкции в отношении 31 высокопоставленного государственного служащего Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификации на прошедших президентских выборах и нарушения прав человека, сообщает Reuters.
РАПСИ06:10
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Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Известия06:34
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Епархиальный суд лишил сана служащих со схимонахом Сергием клириков

Епархиальный суд лишил сана клириков, которые служат с лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), сообщил журналистам в понедельник председатель церковного суда Николай Малета.
РИА Новости06:29
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Тикнизян: «Слова Вернблума впились мне в душу. Они вселяли и внушали неуверенность»

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян в интервью Sport24 рассказал о том, кто является для него примером в команде, а также вспомнил, как экс-полузащитник армейцев Понтус Вернблум бросил в его сторону обидную фразу, посоветовав бросить футбол.
Sport24.ru04:19

«Челси» представил красно-синюю форму на следующий сезон

Британский футбольный клуб "Челси" опубликовал новый комплект формы, в котором команда будет выступать в новом сезоне На экипировки были размещены вертикальные полосы, напоминающие "Кристал Пэлас" и "ЦСКА".
Честный рейтинг букмекеров05:40
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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Охлобыстин попросил помиловать Ефремова

Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь актеру Михаилу Ефремову, которому 8 сентября суд вынесет приговор по делу о ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.
Известия05:07
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