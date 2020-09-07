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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
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РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:32
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском06:08
Коммерсантъ

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ06:11
Lenta.ru

Курс евро взлетел выше 90 рублей

Lenta.ru06:10
Forbes

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Forbes06:31
РИА Новости

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

РИА Новости06:06
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04

Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым
Известия06:34
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Коварж и Диц признаны лучшими игроками первой недели КХЛ

Вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж, защитник "Барыса" из Нур-Султана Даррен Диц, нападающий ярославского "Локомотива" Магнус Пяярви-Свенссон и защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков признаны лучшими игроками первой недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости05:30

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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