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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро на Московской бирже поднялся
 выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года.
Новая газета06:40
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 руб./€

Коммерсантъ10:12
Интерфакс

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Интерфакс08:52
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новости06:06
РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:32
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском06:08
Forbes

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbes09:17
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
648

Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.
Известия08:51
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СМИ сообщили об отправке в Сирию российских ракетных комплексов «Гермес»

Ранее ресурс уже сообщал о планах представителей Минобороны России отправить в Сирию ракетные комплексы «Гермес», а с учётом недавней отправки в Сирию большого количества военно-транспортных самолётов и военного корабля с грузом вооружения на борту, вполне вероятно, что «Гермесы» уже прибыли в Сирию.
Avia.pro20:02

Сборная Испании разгромила команду Украины в матче Лиги Наций

Сборная Испании по футболу в матче второго тура Лиги Наций УЕФА разгромила команду Украины – 4:0. Ключевым эпизодом игры стали стартовые полчаса – в начале матча защитник испанцев Серхио Рамос реализовал пенальти, а затем удвоил преимущество.
Общественная служба новостей18:11