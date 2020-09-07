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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
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РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:32
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04
Forbes

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Forbes06:31
Коммерсантъ

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ06:11
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском06:08
РИА Новости

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

РИА Новости06:06
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Российская газета06:31

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфорос07:11
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего "триллионного" портфеля американских государственных облигаций.
РИА Новости01:00
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Доктор Мясников ответил жене Навального, оскорбившей Леонида Рошаля

Напомним, 5 сентября доктор Леонид Рошаль заявил, что российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с инициативой создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Алексея Навального.
ИА Красная Весна05:21
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Брянский фильм победил на международном фестивале в Москве

Фильм «Нездоровится» по рассказу Стивена Кинга, который сняла команда брянцев, стал победителем в номинации для регионального кино на 8-м Международном молодежном кинофестивале SKEY Sinema, завершившемся в Москве.
Город3204:16
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