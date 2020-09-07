Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Смотрите также
Минская милиция проверяет сообщения о похищении Марии Колесниковой
Адвокат Ефремова попросил суд вынести приговор без лишения свободы
В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»
Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке
Ребенок из пропавшей в горах Сочи группы вышел на связь
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Новак Джокович дисквалифицирован на US Open
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей
Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб
В Кремле оценили публикацию Захаровой о президенте Сербии
Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
Компания УАЗ обновила старый дизайн УАЗ «Буханки»
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 75,59 рубля
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Координационный совет потребовал отпустить задержанных белорусских оппозиционеров
Politis назвала россиян и украинцев с «золотыми паспортами» Кипра
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Кабмин ФРГ опроверг телефонный разговор Берлина и Варшавы о Навальном
Ребенок из пропавшей в горах Сочи группы вышел на связь
Новак Джокович дисквалифицирован на US Open
Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке
Епархиальный суд лишил сана служащих со схимонахом Сергием клириков
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
Подробнее о событии