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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро на Московской бирже поднялся
 выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года.
Новая газета06:40
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 руб./€

Коммерсантъ10:12
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новости06:06
Forbes

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbes09:17
РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:32
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском06:08
Интерфакс

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Интерфакс08:52
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04

Россиянина оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19

Зеленоградский районный суд Санкт-Петербурга в первый раз назначил штраф гражданину, который после приезда из-за границы не сумел в положенный срок опубликовать на портале Госуслуг результаты теста на коронавирус.
РБК11:20
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Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

Конфликт вокруг высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США исчерпан, дело «закрыто» и не скажется на российско-сербских отношениях.
РБК09:35
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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ru06:59
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Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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