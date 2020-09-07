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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
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RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском06:08
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Российская газета06:31
Forbes

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Forbes06:31
Коммерсантъ

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ06:11
РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:32
РИА Новости

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новости06:06
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
РБК06:42
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

Представитель Путина заявил, что пока рано делать какие-либо выводы относительно обнародованной записи телефонного разговора между Берлином и Варшавой, в ходе которого обсуждалась ситуация с Навальным.
CT news07:55
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Боррель призвал власти Белоруссии перестать «запугивать граждан»

Брюссель, 7 сентября 2020, 15:43 — REGNUM С призывом к властям Белоруссии о прекращении «запугивания» граждан и «нарушения» собственных законов и обязательств, обратился глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
REGNUM08:43

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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