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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
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Интерфакс

Рубль с легким оптимизмом отреагировал на новости о состоянии Навального

Интерфакс09:54
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04
РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:32
Коммерсантъ

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ06:11
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском06:08
РИА Новости

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новости06:06
Forbes

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbes09:17

Седокова показала подписчикам грудь и ввела всех в ступор

Поп-певица, теле- и радиоведущая, бывшая участница популярной группы «ВИА Гра» Анна Седокова в который раз вызвала неоднозначную реакцию у своих подписчиков новым фото, опубликованным ею в Instagram.
Седокова показала подписчикам грудь и ввела всех в ступор
Территория новостей07:00

Тутберидзе помешала Медведевой стать ведущей «Ледникового периода»

Сообщается, что Тутберидзе заявила организаторам "Ледникового периода", что не позволит своей ученице Загитовой участвовать в программе,если ее соведущей станет бывшая подопечная тренера Медведева.
Слово и Дело08:55

В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок

Украинские силовики обстреляли в понедельник подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Голубовское в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
РИА Новости09:43

Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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