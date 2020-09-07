Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
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Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года
Евро и доллар активно растут на Московской бирже в понедельник днем, курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, доллар торгуется выше 76 рублей впервые с 22 апреля. Курс евро составил 90,035 руб. в 13:03, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс06:09
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