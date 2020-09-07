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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Евро и доллар активно растут на Московской бирже в понедельник днем, курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, доллар торгуется выше 76 рублей впервые с 22 апреля. Курс евро составил 90,035 руб. в 13:03, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс06:09
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ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Российская газета06:31
Forbes

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Forbes06:31
Коммерсантъ

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ06:11
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском06:08
РИА Новости

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новости06:06
РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:32

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
РБК06:42
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Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

5 сентября российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального.
RT на русском08:06
69

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Ведомости07:34
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Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

Выяснилось, что незарегистрированная группа из Твери, в которой были восемь детей, утром в воскресенье, 6 сентября, вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась.
Газета.Ru05:12
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«Новая»: Бундесвер засекретил результаты анализов Алексея Навального

Пресс-служба Медико-санитарной службы Бундесвера (Вооруженные силы Германии) сообщила, что обнаруживший следы «Новичка» в анализах оппозиционного политика Алексея Навального ведомственный Институт фармакологии и токсикологии в Мюнхене не может предоставить третьей стороне результаты этих анализов.
Собеседник05:09
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service08:05
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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