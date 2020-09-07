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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро на Московской бирже поднялся
 выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, курс доллара достиг 76,17 рублей — это максимум с апреля 2020 года.
Новая газета06:40
Подробнее о событии
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском06:08
Интерфакс

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Интерфакс08:52
Forbes

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbes09:17
РБК

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:32
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 руб./€

Коммерсантъ10:12
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новости06:06
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой
Взгляд.ру05:54
311

Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

Выяснилось, что незарегистрированная группа из Твери, в которой были восемь детей, утром в воскресенье, 6 сентября, вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась.
Газета.Ru05:12
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
16

Отказавшаяся покидать Ухань без собаки украинка увела из семьи главу миграционной службы

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале наотрез отказалась эвакуироваться из очага коронавирусной инфекции — города Ухань — без своей собаки, рассказала о своём романе с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком.
Life.ru05:14

Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
14

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе № 21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
8

В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность

«С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — передает RT.
CT news09:17
16