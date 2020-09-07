Финансы
Российская газетаКурс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.
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Политика
В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном
Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным.
Ведомости 06:19
Общество
Врачи вывели Навального из искусственной комы
Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите», улучшилось, его вывели из искусственной комы.
RT на русском 09:24
Общество
Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе
Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета 08:33
Общество
Более 80% жителей России не желают уезжать за границу на ПЖМ
Эмигрант Pxhere.com Рассматривают вопрос переезда на ПЖМ за рубеж только 16% граждан РФ, чаще задумываются о смене страны проживания молодые люди 18 − 24 лет (38%).
REGNUM 03:33
Общество
В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову
Газета.Ru 07:32
Политика
Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального
В сообщении сказано, что российских врачей потрясла болезнь Навального, специалисты из РФ прилагали максимум усилий для того, чтобы стабилизировать его состояние, когда тот поступил в омское медицинское учреждение.
Evo-rus.com вчера в 06:24
Общество
Авторитет дал Ефремову советы о поведении в колонии
Бывшие следователь и криминальный авторитет дали несколько советов Михаилу Ефремову на случай, если актеру дадут реальный срок.
Anews 06:37
Общество
Губернатор заявил, что на Кубани не будет возвращен карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе нет никаких предпосылок возвращения карантина.
Российская газета 07:06
Авто
Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Honda CR-V
Уже в скором времени у российских дилеров марки можно будет заказать обновленный кроссовер Honda CR-V, а пока в компании поделились подробностями о новинке для России.
SpeedMe 06:34
Шоу-бизнес
Ксения Собчак подтвердила свадьбу Юлии Снигирь и Евгения Цыганова
Ксения Собчак подтвердила факт законного статуса отношений между Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым.
Актуальные Новости 08:53
Шоу-бизнес
Располневшая Юлия Барановская продемонстрировала новый вес
Популярная телеведущая Юлия Барановская удивила своих подписчиков, выложив на странице в Instagram новые фото, на которых отлично заметна её изменившаяся фигура.
Газета Metro вчера в 17:50
Здоровье
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК 06:42
Авто
Dacia показала на тизерах Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года
Показав схематичные очертания, компания Dacia не стала держать интригу и выложила первые полноценные фотографии седана Logan, хэтчбека Sandero и кросс-хэтчбека Sandero Stepway следующего поколения.
Автоновости дня 08:40
Армия и оружие
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму
Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com 06:33
Шоу-бизнес
Ефремов рассчитывает получить 8 лет колонии за смертельное ДТП
SM News вчера в 06:38
Игры
Бюджет на разработку Cyberpunk 2077 составляет около 120 млн долларов
Astera 05 сентября в 02:15
Общество
Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 14 сентября
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 14 сентября режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:38
Происшествия
В Москве суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве гея
Московский городской суд (Мосгорсуд) отметил оправдательный приговор Антону Бережному по делу о нападении на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации около Курского вокзала.
РБК 09:25
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заболела в Геленджике
Актриса театра и кино Кристина Асмус призналась, что заболела на съемках проекта «Золото Геленжика».
Kadara.ru вчера в 11:30
Культура
Телеканал «Культура» закрыл выходившую 20 лет программу
Причин закрытия программы ведущий не знает, в разговоре с корреспондентом РБК он сказал, что с «Культуры» на связь с ним никто не вышел.
РБК 09:18
Экономика
«Рассчитывать на сильный спад не стоит». Когда покупать биткоин
Биткоин и большинство криптовалют с начала сентября находятся в нисходящем тренде.
РБК 09:19
Экономика
На строительство станций метро «Театральная» и «Горный институт» добавят 1,2 миллиарда рублей
Судя по документу, с ранее утвержденного объема финансирования строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» снимут 1,16 миллиарда рублей.
Петербургский дневник 08:48
Общество
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября.
RT на русском 06:09
Политика
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
Гаджеты
Samsung готовит к выпуску полностью прозрачный смартфон
Деловое.ТВ 07:24
Авто
Hyundai и Kia отзывают 591 тыс. автомобилей в США
Автоновости дня 07:03
Хоккей
Шатаут Худобина помог «Далласу» обыграть «Вегас» в серии плей-офф НХЛ
Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин оформил первый в карьере шатаут, отразив все 25 бросков по своим воротам, и стал первой звездой матча.
МК-Спорт 04:48
Общество
Умершую около 40 лет назад лошадь Пржевальского клонировали в США
В США клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 40 лет назад.
Росбалт вчера в 15:46