Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил в понедельник днем превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. По состоянию на 13.07 мск, евро поднимался на максимуме до 90,1 рубля, доллар США дорожал до 76,17 рубля.
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Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Интерфакс08:52

Дорога к дальнейшему падению рубля: российская валюта попала в «токсичную атмосферу»

Forbes09:17

Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

RT на русском06:08

Евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ06:11

Курс евро впервые за четыре года превысил ₽90

РБК06:32

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

РИА Новости06:06

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с февраля 2016 года

ТАСС06:04
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Политика

В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным.
Ведомости 06:19
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Общество

Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите», улучшилось, его вывели из искусственной комы.
RT на русском 09:24
759
Общество

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета 08:33
46
Общество

Более 80% жителей России не желают уезжать за границу на ПЖМ

Эмигрант Pxhere.com Рассматривают вопрос переезда на ПЖМ за рубеж только 16% граждан РФ, чаще задумываются о смене страны проживания молодые люди 18 − 24 лет (38%).
REGNUM 03:33
60
Общество

В Минске неизвестные захватили Марию Колесникову

Газета.Ru 07:32
1,9K
Политика

Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

В сообщении сказано, что российских врачей потрясла болезнь Навального, специалисты из РФ прилагали максимум усилий для того, чтобы стабилизировать его состояние, когда тот поступил в омское медицинское учреждение.
Evo-rus.com вчера в 06:24
1,7K
Общество

Авторитет дал Ефремову советы о поведении в колонии

Бывшие следователь и криминальный авторитет дали несколько советов Михаилу Ефремову на случай, если актеру дадут реальный срок.
Anews 06:37
12
Общество

Губернатор заявил, что на Кубани не будет возвращен карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе нет никаких предпосылок возвращения карантина.
Российская газета 07:06
91
Политика

Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии вызвали посла России

Вести.Ru 08:46
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Авто

Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Honda CR-V

Уже в скором времени у российских дилеров марки можно будет заказать обновленный кроссовер Honda CR-V, а пока в компании поделились подробностями о новинке для России.
SpeedMe 06:34
14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак подтвердила свадьбу Юлии Снигирь и Евгения Цыганова

Ксения Собчак подтвердила факт законного статуса отношений между Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым.
Актуальные Новости 08:53
Шоу-бизнес

Располневшая Юлия Барановская продемонстрировала новый вес

Популярная телеведущая Юлия Барановская удивила своих подписчиков, выложив на странице в Instagram новые фото, на которых отлично заметна её изменившаяся фигура.
Газета Metro вчера в 17:50
41
Здоровье

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК 06:42
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Авто

Dacia показала на тизерах Sandero, Sandero Stepway и Logan 2021 года

Показав схематичные очертания, компания Dacia не стала держать интригу и выложила первые полноценные фотографии седана Logan, хэтчбека Sandero и кросс-хэтчбека Sandero Stepway следующего поколения.
Автоновости дня 08:40
45
Армия и оружие

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com 06:33
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Шоу-бизнес

Ефремов рассчитывает получить 8 лет колонии за смертельное ДТП

SM News вчера в 06:38
Игры

Бюджет на разработку Cyberpunk 2077 составляет около 120 млн долларов

Astera 05 сентября в 02:15
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Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 14 сентября

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 14 сентября режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург 07:38
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Происшествия

В Москве суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве гея

Московский городской суд (Мосгорсуд) отметил оправдательный приговор Антону Бережному по делу о нападении на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации около Курского вокзала.
РБК 09:25
Шоу-бизнес

Кристина Асмус заболела в Геленджике

Актриса театра и кино Кристина Асмус призналась, что заболела на съемках проекта «Золото Геленжика».
Kadara.ru вчера в 11:30
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Культура

Телеканал «Культура» закрыл выходившую 20 лет программу

Причин закрытия программы ведущий не знает, в разговоре с корреспондентом РБК он сказал, что с «Культуры» на связь с ним никто не вышел.
РБК 09:18
Экономика

«Рассчитывать на сильный спад не стоит». Когда покупать биткоин

Биткоин и большинство криптовалют с начала сентября находятся в нисходящем тренде.
РБК 09:19
Экономика

На строительство станций метро «Театральная» и «Горный институт» добавят 1,2 миллиарда рублей

Судя по документу, с ранее утвержденного объема финансирования строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» снимут 1,16 миллиарда рублей.
Петербургский дневник 08:48
Общество

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября.
RT на русском 06:09
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Политика

В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
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Гаджеты

Samsung готовит к выпуску полностью прозрачный смартфон

Деловое.ТВ 07:24
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Авто

Hyundai и Kia отзывают 591 тыс. автомобилей в США

Автоновости дня 07:03
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Футбол

«Барселона» опубликовала фото Месси в новой форме розового цвета

РБК спорт 07:25
Хоккей

Шатаут Худобина помог «Далласу» обыграть «Вегас» в серии плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин оформил первый в карьере шатаут, отразив все 25 бросков по своим воротам, и стал первой звездой матча.
МК-Спорт 04:48
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Общество

Умершую около 40 лет назад лошадь Пржевальского клонировали в США

В США клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 40 лет назад.
Росбалт вчера в 15:46
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Как работают Яндекс.Новости?
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