Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
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Доллар сегодня стоил 76,11 рубля. Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей впервые с 8 сентября.В источнике
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