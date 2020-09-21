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Piter.tv
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Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Доллар сегодня стоил 76,11 рубля. Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей впервые с 8 сентября.В источнике
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ruвчера в 04:00
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 04:20
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 09:02
Профиль

К падению готов: как сильно может ослабнуть российский рубль к новому году

Профильвчера в 17:01

В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму

В ведомстве отметили, что гражданин Украины в сентябре 2020 года распространил в Крыму листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.
В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму
РИА Новости11:47
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Le Monde: Путин в разговоре с Макроном высказался о Навальном как о симулянте и нарушителе законов

Президент России в разговоре с французским коллегой высказался об Алексее Навальном как о симулянте и нарушителе законов, сообщает со ссылкой на источники французская газета Le Monde.
Эхо Москвы11:33

Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
Телеканал RTVIвчера в 15:03

«Локомотив» не поедет на матч КХЛ против «Куньлуня»

КХЛ 20 сентября объявила о переносе матча между "Куньлунем" и "Локомотивом" с 21 на 22 сентября, отметив, что решение о возможности проведения игры будет принято по итогам дополнительного тестирования ярославцев.
РИА Новости08:50

Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс06:56

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.ру09:08
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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