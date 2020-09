Внебрачный сын Валентина Гафта претендует на наследство

View this post on Instagram #валентингафт A post shared by Валентин Гафт (@valentin_gaft) on Jan 23, 2018 at 9:25pm PST О существовании сына, который сейчас живет в Бразилии, Ольга узнала несколько лет назад.