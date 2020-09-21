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РБК
РБК

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках.В источнике
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ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС03:53
Телеканал 360°

Курс евро поднялся выше 90 рублей на торгах Московской биржи

Телеканал 360°05:06
РБК

Курс евро достиг максимума с февраля 2016 года

РБК04:31
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 21 сентября

Право.ру04:14
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости04:20
Профиль

Доллар подешевел на открытии торгов до 75,66 рубля

Профиль03:29
URA.Ru

Новости кризиса 21 сентября. В России вырастут налоги, выплаты безработным могут стать бессрочными

URA.Ru00:00

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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В Волгоградской области отопительный сезон стартует раньше обычного

В Постановлении Правительства РФ указано, что отопительный сезон необходимо начинать, если среднесуточная температура не превышает +8 градусов на протяжении 5 суток, но органы местного самоуправления в случае необходимости могут подавать тепло в дома раньше установленного срока.
Московский Комсомолец04:57
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Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
REGNUM03:52
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В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости03:41
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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МИД России назвал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии юридически ничтожной

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что резолюция Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации в Белоруссии юридически ничтожна, поскольку у него нет права оценивать избирательные процессы в государствах-членах ОНН.
Коммерсантъ05:18
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