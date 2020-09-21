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РБК
РБК

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках.В источнике
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RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русском09:02
РБК

Евро дороже ₽90, биткоин дешевле $11 000. Во что инвестировать

РБК07:57
Телеканал 360°

Курс евро поднялся выше 90 рублей на торгах Московской биржи

Телеканал 360°05:06
Коммерсантъ

Евро превысил 90 рублей, доллар — 76 рублей

Коммерсантъ04:08
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости04:20
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС03:53
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ru04:00

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет.
Газета.Ru05:40
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Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

На днях немецкая газета Die Zeit сообщила о том, что Германия пытается откупиться от санкций США по «Северному потоку – 2». Нет, заголовок, конечно, был другим, но суть сообщения передана верно.
Взгляд.ру19 сентября в 08:10
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Австрийский врач нашел странность в деле Навального

Молчание лечащих врачей Алексея Навального из берлинской клиники Charite вызывает удивление, заявил австрийский врач Михаэль Цимпфер, лечивший кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, когда у того заподозрили отравление, 21 сентября сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна07:56

Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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