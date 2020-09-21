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РБК
РБК

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Евро превысил уровень ₽90 впервые с 8 сентября. В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября.В источнике
С чего всё началось
РБК

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках.
РБК04:31
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Коммерсантъ

Евро превысил 90 рублей, доллар — 76 рублей

Коммерсантъ04:08
РБК

Евро дороже ₽90, биткоин дешевле $11 000. Во что инвестировать

РБК07:57
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости04:20
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русском09:02
Телеканал 360°

Курс евро поднялся выше 90 рублей на торгах Московской биржи

Телеканал 360°05:06
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС03:53
Профиль

К падению готов: как сильно может ослабнуть российский рубль к новому году

Профиль17:01

Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufa05:43
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Росреестр намерен увеличить онлайн-регистрацию ипотеки до 80%

Росреестр планирует увеличить долю электронной ипотеки до 80 процентов до конца следующего года, заявил руководитель ведомства Олег Скуфинский на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
Парламентская газета08:25

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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В Воронежской области вернули часть коронавирусных ограничений

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди населения региона, губернатор Воронежской области Александр Гусев в понедельник, 21 сентября подписал указ о внесении изменений в режим повышенной готовности.
Kursk.com07:07
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Белоруссия может пополнить список жертв многовекторности

Во всяком случае, глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого называют «отцом» и главным проводником многовекторности, сейчас о ней даже не заикается, а верно служит президенту и его новым пророссийским хотелкам, искренне борясь с «происками Запада».
Новостной фронтвчера в 13:33
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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