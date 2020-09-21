Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
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Евро превысил уровень ₽90 впервые с 8 сентября. В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября.В источнике
С чего всё началось
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках.
РБК04:31
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