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РБК
РБК

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках.В источнике
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ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 09:02
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 04:20
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
Профиль

Доллар подешевел на открытии торгов до 75,66 рубля

Профильвчера в 03:29
URA.Ru

Новости кризиса 21 сентября. В России вырастут налоги, выплаты безработным могут стать бессрочными

URA.Ruвчера в 00:00

В Японии завершили испытания препарата «Авиган» от коронавируса

Клинические испытания препарата "Авиган" ("Фавипиравир", "Фавилавир"), на который возлагают большие надежды в вопросе лечения коронавируса, завершились в Японии, в настоящее время специалисты приступили к анализу полученных данных, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в компании-производителе лекарства Fujifilm Holdings Corp.
РИА Новостивчера в 16:51
1

Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 15:57
5

В НАТО планируют отработать глобальный воздушный удар по России

Как сообщил тг-канал «Сварщики», в их распоряжение поступила информация о намерении США во взаимодействии с союзниками по НАТО провести в ближайшие три дня масштабную тренировку по отработке глобального воздушного удара по территории России.
Новостной фронт19 сентября в 05:55
1

На референдуме в Италии поддержали сокращение числа парламентариев

20 и 21 сентября в Италии прошел референдум, по итогам которого более шестидесяти процентов проголосовавших граждан страны выступили за сокращение числа парламентариев на треть.
Страна Советов on-lineвчера в 13:01
1

Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостей19 сентября в 18:35
4

На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
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В Госдуму внесен законопроект о повышении НДПИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Коммерсантъ18 сентября в 23:19
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Меркель считает, что ООН нужны реформы для дальнейшего развития

Организация Объединенных Наций нуждается в реформах для дальнейшего развития и для того, чтобы отвечать на современные вызовы, Германия готова брать на себя ответственность и участвовать в этом процессе, в том числе в составе расширенного Совета Безопасности (СБ) ООН.
ТАСС18:38
1

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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