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РБК
РБК

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках.В источнике
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РБК

Эксперты предсказали рост рубля до ₽70 вопреки обвалу последних дней

РБКвчера в 14:04
Профиль

Доллар подешевел на открытии торгов до 75,66 рубля

Профильвчера в 03:29
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 09:02
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 04:20
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
URA.Ru

Новости кризиса 21 сентября. В России вырастут налоги, выплаты безработным могут стать бессрочными

URA.Ruвчера в 00:00

Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.
Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году
ТАССвчера в 15:57
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья
РБКвчера в 04:15
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NBC: В США задержали подозреваемого в отправке яда Трампу

СМИ со ссылкой на источник в федеральных правоохранительных органах США сообщили, что на границе с Канадой задержан подозреваемый в отправке посылки президенту Дональду Трампу с рицином – сильнодействующим ядом.
Аргументы неделивчера в 00:48
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Адвокат заявил, что смерть «Тесака» не была самоубийством

Проведенная по просьбе защиты экспертиза травм Максима Марцинкевича ("Тесак") по фотографии исключает версию о том, что националист мог покончить с собой, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новостивчера в 04:32
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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Глава алтайского Минприроды досрочно ушел в отставку

«Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий и освобождении от замещаемой государственной должности по собственному желанию министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина с 21 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.
Компаниявчера в 09:00
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Глава МИД Кубы назвал США главной угрозой миру

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал политику США на международной арене, возложив на нее ответственность за развязывание конфликтов во всем мире.
Российская газета21:29
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Названа опасность хранения пенсии на банковской карте

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:03
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