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РБК
РБК

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках.В источнике
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Телеканал 360°

Курс евро поднялся выше 90 рублей на торгах Московской биржи

Телеканал 360°05:06
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русском09:02
РБК

Евро дороже ₽90, биткоин дешевле $11 000. Во что инвестировать

РБК07:57
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости04:20
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъ10:38
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС03:53
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ru04:00

В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального
РБК09:45
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Камерунец Ондуа может получить вызов в сборную России

Камерунский хавбек «Серветта» Гаэль Ондуа сообщил, что может стать футболистом национальной команды России.В частности, он отметил, что будет рад выступать за сборную Камеруна, однако он сейчас больше поддерживается связь с наставником российской сборной Станиславом Черчесовым.
Vprognoze.ruвчера в 06:46
2

Apple предложила дополнительную гарантию на iPhone за 15 тысяч рублей

В рамках AppleCare+ пользователь получает мировую гарантию; до двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства (например, разбитый экран); подменный iPhone; ремонт на дому для ноутбуков и компьютеров; приоритетный доступ к службе поддержке.
РИА Новости11:13
5

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
5

Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
4

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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«Сибагро» берет добавку свинины

По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2019 году «Сибагро» занимала 5,5% российского рынка свинины, выпустив свыше 240 тыс. тонн мяса в живом весе, что соответствует пятому месту в РФ.
Коммерсантъ18:24
5

Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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