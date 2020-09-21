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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.В источнике
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РБК

Эксперты предсказали рост рубля до ₽70 вопреки обвалу последних дней

РБК14:04
Профиль

К падению готов: как сильно может ослабнуть российский рубль к новому году

Профиль17:01
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русском09:02
Эхо Москвы

На бирже в Москве курс евро превысил 90 рублей

Эхо Москвы04:30
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости04:20
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС03:53
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъ10:38

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Латушко призвал открыть информационный центр белорусской оппозиции

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко призвал открыть в Брюсселе информационный центр белорусской оппозиции, в том числе для координации и возможности обмена информацией, а также выступил за максимальное ограничение контактов структур Европейского союза с белорусскими властями.
РИА Новости10:10
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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В интернете могут запретить шифроваться

Поправками в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается запретить использование на территории РФ протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя интернет-страницы или сайта.
Российская газета13:20
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