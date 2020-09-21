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РБК
РБК 

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках.В источнике
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъ10:38
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБК12:23
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ru04:00
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости04:20
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС03:53
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русском09:02
Профиль

К падению готов: как сильно может ослабнуть российский рубль к новому году

Профиль17:01

Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ru14:35
35

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
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Польша, Литва и Румыния предложат ЕС ввести безвиз с Белоруссией

Лидеры Литвы, Польши и Румынии предложили Евросоюзу рассмотреть «пакет мер помощи» Белорусси, в который, в частности, входит предоставление безвизового режима гражданам республики, сообщает RuBaltic.ru.
Евразия Daily11:27
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
1,7K

Первые рендерные изображения Lada Alta опубликованы

Первые рендерные изображения Lada Alta появились в сети, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Пользователи неоднозначно оценили очертания корпуса, заметив, что некоторые элементы рендера смотрятся не вполне пропорционально.
Уфимские Заметки08:27
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