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РБК
РБК

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках.В источнике
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Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъвчера в 10:38
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23
URA.Ru

Новости кризиса 21 сентября. В России вырастут налоги, выплаты безработным могут стать бессрочными

URA.Ruвчера в 00:00
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новостивчера в 04:20
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАССвчера в 03:53
Профиль

Доллар подешевел на открытии торгов до 75,66 рубля

Профильвчера в 03:29
RT на русском

Курс евро вырос до максимума с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 09:02

Лавров призвал остановить попытки ослабить контроль вооружений

MFA Russia / via Globallookpress.com Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении на мероприятии высокого уровня Генассамблеи ООН по случаю 75-летия Всемирной организации от лица государств - членов ОДКБ заявил о необходимости поставить преграду для попыток ослабить систему контроля над вооружениями.
Лавров призвал остановить попытки ослабить контроль вооружений
РЕН ТВ20:26
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Умные часы Asus VivoWatch SP доступны в России сразу с хорошей скидкой

Компания Asus объявляет о выходе на российский рынок умных часов VivoWatch SP, которые оснащены наделенное электрокардиографическим (ЭКГ) и фотоплетизмографическими (ФПГ) датчиками для круглосуточного отслеживания сердечного ритма и артериального давления.
iXBT.comвчера в 08:35
1

Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.suвчера в 11:15
36

Меркель считает, что ООН нужны реформы для дальнейшего развития

Организация Объединенных Наций нуждается в реформах для дальнейшего развития и для того, чтобы отвечать на современные вызовы, Германия готова брать на себя ответственность и участвовать в этом процессе, в том числе в составе расширенного Совета Безопасности (СБ) ООН.
ТАСС18:38
1

В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русскомвчера в 10:39
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планетавчера в 09:24
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