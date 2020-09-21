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РБК
РБК

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках.В источнике
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РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости04:20
Телеканал 360°

Курс валют показал разную динамику на открытии торгов

Телеканал 360°03:47
URA.Ru

Новости кризиса 21 сентября. В России вырастут налоги, выплаты безработным могут стать бессрочными

URA.Ru00:00
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 21 сентября

Право.ру04:14
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС03:53
Профиль

Доллар подешевел на открытии торгов до 75,66 рубля

Профиль03:29
РБК

Курс евро достиг максимума с февраля 2016 года

РБК04:31

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок

В соцсетях "ВКонтакте" и Facebook Пинус в свой 46-й день рождения 17 сентября опубликовала пост, сообщив, что у нее есть мечта – собственная муфельная печь для обжига керамики, которая стоит около 100 тысяч рублей.
РИА Новости04:46
185

Тело устроившей заплыв в Катуни туристки нашли после 17 дней поисков

Ранее сотрудники МЧС в очередной раз напомнили гостям Республики Алтай о том, что местные жители в Катуни не купаются, поскольку это горная река с истоками на леднике и холодной водой, сильным течением и каменистым дном.
Вести.Ru04:32
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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В США хотят продлить срок службы атомных авианосцев

Ранее в США рассматривалась возможность списания и более новых кораблей, в частности, восьмой авианосец типа «Нимиц», CVN-75 «Гарри Трумэн», вошедший в состав флота в 1998 году, предлагали списать на середине назначенного срока эксплуатации, вместо обычного для американских авианосцев на этом этапе капитального ремонта с перезарядкой активной зоны реактора.
Профиль18 сентября в 06:10

Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
REGNUM03:52
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Герберт Ефремов опроверг утверждение Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов опроверг заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия создала гиперзвуковое оружие на основе полученной информации о подобных технологиях у США.
Газета.Ru03:31
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Главный тренер «Химок» покинет пост

Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Дмитрий Гунько покинет свой пост, на замену ему будут искать более опытного специалиста, заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
Коммерсантъ19:21