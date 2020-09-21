«Им лучше бежать»: Резников разъяснил, какой будет амнистия для Донбасса

«Кто совершил военные преступления, геноцид против человечества — им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание не только в соответствии с украинскими законами, но и со всеми международными конвенциями», — сказал Резников.