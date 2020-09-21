Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Курс евро вырос на 0,43%, до ₽90,05 по состоянию на 10:57 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро превысил уровень ₽90 впервые с 8 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Курс валют показал разную динамику на открытии торгов

Телеканал 360°03:47
URA.Ru

Новости кризиса 21 сентября. В России вырастут налоги, выплаты безработным могут стать бессрочными

URA.Ru00:00
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ru04:00
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС03:53
Профиль

Доллар подешевел на открытии торгов до 75,66 рубля

Профиль03:29
Банки.ру

Биржевой курс евро превысил 90 рублей, курс доллара — 76

Банки.ру04:07
RT на русском

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:01

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
918

ВОЗ одобрила лечение COVID-19 травами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19.
РИА Новости04:10

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
615

«Им лучше бежать»: Резников разъяснил, какой будет амнистия для Донбасса

«Кто совершил военные преступления, геноцид против человечества — им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание не только в соответствии с украинскими законами, но и со всеми международными конвенциями», — сказал Резников.
Украина.ру03:05

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская процессуально и по существу раскритиковала проект федерального закона, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
278

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
93

Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости02:38
3

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси

В Институте Гайдара оценили рост цен при найме водителей такси Принятие в России инициативы по обязательному найму водителей в штат таксопарков или агрегаторов приведет к росту цен на поездки на 22 – 23%, подсчитали в Институте экономической политики имени Гайдара.
Коммерсантъ18:24
19

ФАС обязала Booking не требовать от отелей гарантии лучшей цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Booking.сom второе предупреждение с требованием перестать требовать от отелей и гостиниц гарантии лучшей цены для сервиса, говорится в сообщении ведомства.
ПРАЙМ02:41
1