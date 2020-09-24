Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Стоимость евро составила 90,22 рубля. Доллар, в свою очередь, превысил отметку в 76 рублей (76,11) впервые после 9-го сентября.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Курс евро превысил 90 рублей

URA.Ru04:42
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей

RT на русском03:57
Росбалт

Если евро поднимется до 95 рублей, подорожает все

Росбалт06:32
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,2 рубля

ТАСС03:04
Lenta.ru

Курс евро поднялся выше 90 рублей

Lenta.ru04:27
Деловое.ТВ

Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Деловое.ТВ21 сентября в 07:54
Эксперт Северо-Запад

Курс евро вновь ускакал выше 90 рублей

Эксперт Северо-Запад21 сентября в 05:30
КП - Беларусь

Доллар и евро дорожают на белорусской бирже 24 сентября

КП - Беларусь05:19

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости08:46
673

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
378

ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru22 сентября в 08:51
863

Эдриан Броди заговорил по-русски после испытания российской вакцины

Американский актер и продюсер Эдриан Броуди сообщил в своем Instagram, что принял участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, после чего сделал запись на кириллице, чем рассмешил российских пользователей.
Известиявчера в 16:19
55