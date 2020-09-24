Бывшая жена Евгения Цыганова Ирина Леонова ищет няню

Несколько лет назад Евгений Цыганов, популярный актер театра и кино, попал в неприятный скандал, когда ушёл от своей супруги Ирины Леоновой к другой коллеге по актерскому цеху – Юлии Снигирь.