Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Стоимость евро составила 90,22 рубля. Доллар, в свою очередь, превысил отметку в 76 рублей (76,11) впервые после 9-го сентября.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Курс евро превысил 90 рублей

URA.Ru04:42
Lenta.ru

Курс евро поднялся выше 90 рублей

Lenta.ru04:27
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,2 рубля

ТАСС03:04
Росбалт

Если евро поднимется до 95 рублей, подорожает все

Росбалт06:32
RT на русском

Курс евро превысил 90 рублей

RT на русском03:57
Деловое.ТВ

Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Деловое.ТВ21 сентября в 07:54
Эксперт Северо-Запад

Курс евро вновь ускакал выше 90 рублей

Эксперт Северо-Запад21 сентября в 05:30
КП - Беларусь

Доллар и евро дорожают на белорусской бирже 24 сентября

КП - Беларусь05:19

В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
199

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
203

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости08:46
605

Швеция сообщила о нарушении российскими кораблями территориальных вод

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в Минобороны Швеции рассказали, что четырнадцатого сентября российские корабли нарушили границу и простояли в водах Швеции некоторое время.
Уфимские Заметки06:48
108

Украинские военные не смогли выстрелить из ПТРК Javelin в ходе учений

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время украинских военных учений Объединенные усилия-2020, рассказал генерал-майор ВСУ Валерий Залужный.
Политическая Экспертизавчера в 08:26
108

Осужденный за взятку и мошенничество Рушан Юсупов назначен главбухом госучреждения

Напомним, в июле 2018 года Рушан Юсупов был признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, совершенное в значительном размере).
Взгляд-инфо02:48
2

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.com09:19
1,1K