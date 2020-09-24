Итоги торгов на Московской бирже свидетельствуют о том, что рубль продолжает ослабевать. Сообщается, что в 10:41 по московскому времени за евро давали 90,01 рубля. В 11:08 курс этой валюты достиг 90,08 рубля.

С чего всё началось Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках. РБК 21 сентября в 04:01