Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября
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Итоги торгов на Московской бирже свидетельствуют о том, что рубль продолжает ослабевать. Сообщается, что в 10:41 по московскому времени за евро давали 90,01 рубля. В 11:08 курс этой валюты достиг 90,08 рубля.В источнике
С чего всё началось
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках.
РБК21 сентября в 04:01
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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей
ТАСС21 сентября в 03:53