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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Итоги торгов на Московской бирже свидетельствуют о том, что рубль продолжает ослабевать. Сообщается, что в 10:41 по московскому времени за евро давали 90,01 рубля. В 11:08 курс этой валюты достиг 90,08 рубля.В источнике
С чего всё началось
РБК

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до ₽90,4, вернувшись на уровень значений 2016 года. Курс доллара растет на 0,46% — до ₽76,1. Американская валюта поднялась выше ₽76 впервые с 9 сентября. Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках.
РБК21 сентября в 04:01
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Московский Комсомолец

После рекорда в 90 рублей евро предсказали все 100

Московский Комсомолец21 сентября в 12:16
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ru21 сентября в 04:00
РБК

Евро дороже ₽90, биткоин дешевле $11 000. Во что инвестировать

РБК21 сентября в 07:57
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости21 сентября в 04:20
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей. Курс доллара превысил 76 рублей

ТАСС21 сентября в 03:53
RT на русском

Рубль растёт к доллару

RT на русском21 сентября в 03:01
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъ21 сентября в 10:38

МВД Белоруссии рассказало о жалобах минчан на протестующих

Как рассказали в министерстве, демонстранты не дают людям вовремя добраться на работу и вернуться домой, уложить детей спать, спокойно отдыхать пожилым людям, препятствуют проезду общественного транспорта, а также автомобилей коммунальных и экстренных служб города.
МВД Белоруссии рассказало о жалобах минчан на протестующих
Rambler News Service10:26
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Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в московском районе Марьино в связи с иском компании «Московский школьник», сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Ведомости09:27
1,9K

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,6K

Spotify, владелец Tinder и разработчик игр создали коалицию для давления на Apple

Компании Spotify, Match Group (владелец Tinder) и разработчик игры Fortnite Epic Games сформировали коалицию, чтобы совместно добиваться от Apple и Google снижения комиссий с транзакций в их магазинах приложений, сообщает The Wall Street Journal.
Forbes10:41

В Петербурге обвиняемые в расстреле машины ОМОН получили до 22 лет

Городской суд Санкт-Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна к срокам до 22 лет колонии строгого режима по делу о совершении разбойного нападения на сотрудников отряда милиции особого назначения, занимавшихся нелегальной перевозкой денег для оплаты работы мигрантов.
Коммерсантъ08:25
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