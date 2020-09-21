В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый.