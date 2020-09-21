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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Курс евро в понедельник превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Эксперт рассказал Delovoe.TV, что ждет российскую валюты до конца года. Согласно данным Московской биржи курс евро продолжил свой рост. По состоянию на утро 21 сентября его стоимость поднялась до 90,05.В источнике
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Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:20
Профиль

Доллар подорожал до 76,37 рубля

Профиль03:46
RT на русском

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:05
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 76,37 рубля

ТАСС03:20
Взгляд.ру

Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Взгляд.ру03:07
Газета.Ru

Курс доллара на открытии торгов вырос до 76,36 рубля

Газета.Ru03:30
РБК

Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:23

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании дела Навального

Служба внешней разведки РФ фиксирует активность западных стран в раскручивании дела Алексея Навального, основной мишенью которого является "Северный поток - 2". Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, текст заявления которого распространило во вторник пресс-бюро СВР.
Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании дела Навального
ТАСС04:59
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый.
РИА Новости05:38
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Минздрав РФ не исполнил три из четырех целей Госпрограммы на 2019 год

Было установлено, что в 2019-м Минздрав не смог реализовать госпрограмму «Развитие здравоохранения» в полном объеме: из четырех целей была достигнута всего одна — снижение младенческой смертности.
Live24вчера в 02:18
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Суд смягчил приговор осужденному по «московскому делу» Кириллу Жукову

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор машинисту московского метро Кириллу Жукову, осужденному по «московскому делу» за применение насилия к росгвардейцу (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Коммерсантъ04:56

В Крыму сообщили о возникших из-за санкций проблемах на форуме ООН

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что санкции помешали представителям полуострова полноценно выступить на Европейском региональном форуме ООН, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты04:27
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Ульяновец устроил стрельбу по посетителям бара в Симферополе

Во время расследования оперативники выяснили, что у задержанного возникла личная неприязнь к одному из посетителей бара, и он, достав пневматический пистолет, выстрелил мужчине в лицо, причинив легкий вред здоровью.
Ульяновск онлайн05:08
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