Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября
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Стоимость евро составила 90,22 рубля. Доллар, в свою очередь, превысил отметку в 76 рублей (76,11) впервые после 9-го сентября.В источнике
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