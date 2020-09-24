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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Стоимость евро составила 90,22 рубля. Доллар, в свою очередь, превысил отметку в 76 рублей (76,11) впервые после 9-го сентября.В источнике
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Ведомости

Курс евро поднялся выше 90 рублей

Ведомости05:30
Lenta.ru

Курс евро поднялся выше 90 рублей

Lenta.ru04:27
РИА Новости

Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей

РИА Новости21 сентября в 04:20
Коммерсантъ

Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Коммерсантъ21 сентября в 10:38
РБК

Евро дороже ₽90, биткоин дешевле $11 000. Во что инвестировать

РБК21 сентября в 07:57
ТАСС

Курс доллара поднялся выше 77 рублей

ТАССвчера в 10:54
Газета.Ru

Евро поднялся выше 90 рублей

Газета.Ru21 сентября в 04:00

CAS подтвердил лишение российских биатлонисток серебра Игр в Сочи

CAS в четверг удовлетворил апелляции Вилухиной и Романовой на решение МОК об их дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, но отклонил апелляцию Ольги Зайцевой, подтвердив, что она виновна в подмене допинг-пробы.
CAS подтвердил лишение российских биатлонисток серебра Игр в Сочи
РИА Новости09:11

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Представительство РФ при ОЗХО потребовало от ФРГ данных о Навальном

Гаага, Нидерланды, 24 сентября 2020, 15:09 — REGNUM Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило германской стороне ноту с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с блогером Алексеем Навальным.
REGNUM08:09
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Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

Футболист "Милана" Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус перед матчем третьего отборочного раунда Лиги Европы против норвежского "Буде-Глимт", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
РИА Новости09:23

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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