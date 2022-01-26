Эксперты полагают, что на фоне угроз новых антироссийских санкций доллар в течение месяца может достигнуть 85-90 рублей за единицу, но в этом случае вмешается Центробанк и отрегулирует позиции российской валюты на рынке.
Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности.
"Власть пса", Джейн Кемпион Историческая драма новозеландского режиссера Джейн Кемпион наверняка попадет в десятку номинантов "Оскара" в категории "Лучший фильм", да и на победу может претендовать с большой долей вероятности.