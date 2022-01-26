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Курс евро превысил 90 рублей впервые с июля

Курс рубля усиливает падение: евро подорожал до 90 рублей, доллар — до 80 рублей на фоне рисков геополитики, следует из данных
 Московской биржи.
РИА Новости
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.07 мск среды рос на 1,31 рубля, до 79,94 рубля (уже поднимался ровно до 80 рублей), евро — на 1,36 рубля, до 90,16 рубля.
ПРАЙМ
Курсы валют на вечер 26 января привела Московская биржа.
Телеканал 360°
Эксперты полагают, что на фоне угроз новых антироссийских санкций доллар в течение месяца может достигнуть 85-90 рублей за единицу, но в этом случае вмешается Центробанк и отрегулирует позиции российской валюты на рынке.
Экономика сегодня

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