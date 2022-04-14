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Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала апреля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос более чем на 3 руб. с момента начала торгов и превысил 90 руб., свидетельствуют данные площадки.
Ведомости
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.20 мск растет на 2,15 рубля, до 81,01 рубля, курс евро — на 2,88 рубля, до 89,23 рубля.
ПРАЙМ
По состоянию на 7:44 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,08 процента, до 108,71 доллара за баррель, майские контракты на WTI — на 0,45 процента, до 103,77 доллара.
РИА Новости
Рубль слабеет на фоне актуализации темы антироссийских санкций.
БИЗНЕС Online

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Курс евро вновь превысил 90 рублей
Компания03:18
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 4 апреля
РИА Новости04:05
Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала апреля
Lenta.ru04:04
Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала апреля
Ведомости03:40
Курс евро превысил 90 рублей
БИЗНЕС Online03:33
Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 6 апреля
Говорит Москва03:30
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 6 апреля
Forbes04:28

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