ВедомостиКурс евро превысил 90 рублей впервые с начала апреляКурс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос более чем на 3 руб. с момента начала торгов и превысил 90 руб., свидетельствуют данные площадки.ВедомостиКурс доллара расчетами "завтра" к 10.20 мск растет на 2,15 рубля, до 81,01 рубля, курс евро — на 2,88 рубля, до 89,23 рубля.ПРАЙМПо состоянию на 7:44 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевеют на 0,08 процента, до 108,71 доллара за баррель, майские контракты на WTI — на 0,45 процента, до 103,77 доллара.РИА НовостиРубль слабеет на фоне актуализации темы антироссийских санкций.БИЗНЕС OnlineЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтGazeta.SPbВечерняя МоскваReadovka NewsРоссийская газетаГазета.RuThe Moscow PostФорпост Северо-ЗападПодробнее о событииКурс евро вновь превысил 90 рублейКомпания03:18Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 4 апреляРИА Новости04:05Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала апреляLenta.ru04:04Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала апреляВедомости03:40Курс евро превысил 90 рублейБИЗНЕС Online03:33Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 6 апреляГоворит Москва03:30Курс евро превысил 90 рублей впервые с 6 апреляForbes04:28Показать ещёОценить71Поделиться