Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
SM News

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля этого года

Курс евро впервые с 25 февраля поднялся выше 91 рубля. Это следует из данных торгов на Московской бирже. Об этом стало известно в среду, 24 марта.В источнике

Подробнее о событии

Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи

Взгляд.ру00:20

Курс рубля снизился на фоне роста уровня доходности ОФЗ

Экономика сегодня06:13

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 91 рубля впервые с 25 февраля

ТАСС01:03

Евро впервые с конца февраля поднялся выше 91 рубля

РИА Новости01:00

Средневзвешенный курс доллара вырос до 76,15 рубля

ПРАЙМ04:36

Рубль в ходе торгов выигрывает у доллара и евро

Росбалт04:06

Доллар подорожал на 75 копеек

Финмаркетвчера в 05:01
Интересное

На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело

Уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей возбудили в отношении женщины, дочь которой нашли истощенной и без одежды в доме в Подмосковье, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости05:59

ГД приняла закон о праве президента баллотироваться еще на два срока

Госдума на пленарном заседании в среду, 24 марта, приняла законопроект, в котором законодательство о выборах в стране приводится уже с поправками в Конституцию России, в частности с изменениями, дающими право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.
Известия05:55