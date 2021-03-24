Уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей возбудили в отношении женщины, дочь которой нашли истощенной и без одежды в доме в Подмосковье, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Пользователи сервисов Epic Games Store и Ubisoft Connect, а также владельцы консолей PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S смогут бесплатно сыграть в Watch Dogs Legion в период с 25 по 28 марта 2021 года.
Госдума на пленарном заседании в среду, 24 марта, приняла законопроект, в котором законодательство о выборах в стране приводится уже с поправками в Конституцию России, в частности с изменениями, дающими право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.