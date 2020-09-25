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РИА Новости
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Рубль ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Так, курс европейской валюты на 17:06 (мск) поднялся до 91,01 рубля — впервые с февраля 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, превысил 78,2 рубля (впервые со 2 апреля).В источнике
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Газета.Ru

Евро впервые с 2016 года превысило отметку в 91 рубль

Газета.Ru12:44
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русском10:08
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости10:24
Эхо Москвы

Рубль заметно подешевел накануне выходных

Эхо Москвы12:01
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК10:04
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс10:02
Цензуры.Нет

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Цензуры.Нетвчера в 08:03

Владимир Путин посетил военные учения «Кавказ-2020»

В рамках учений российские военные отработали вместе с контингентом из Мьянмы, Армении, Белоруссии, Пакистана и Китая действия, направленные на отражение атаки условного противника, переход в наступление, а также нанесение огневого поражения.
Южный Федеральный13:27
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СК завершил расследование по делу против депутата Галяминой

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой в связи с участием в несанкционированной акции в центре Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости11:39
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
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«Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»

«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — уточнили в РПЛ.
Известия13:54
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В России отзовут более 1 тыс. автомобилей Chrysler и Dodge

В рамках сервисной акции АО «ЭФСИЭЙ Рус» (официальный представитель брендов Chrysler и Dodge в России) предложит владельцам отзываемых автомобилей демонтировать эмблему и её крепление до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение для окончательного ремонта.
Автоновости дня09:10
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