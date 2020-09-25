Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года
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Рубль ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Так, курс европейской валюты на 17:06 (мск) поднялся до 91,01 рубля — впервые с февраля 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, превысил 78,2 рубля (впервые со 2 апреля).В источнике
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