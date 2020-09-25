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Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. По данным на 17:03 мск курс евро составил 91,01 рубля.В источнике
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РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК10:04
Эхо Москвы

Рубль сегодня подешевел на бирже

Эхо Москвы11:31
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с начала 2016 года

РИА Новости10:24
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русском10:08
Вести.Ru

Евро превысил 91 рубль, доллар – выше 78 рублей

Вести.Ru10:37
Vesiskitim.ru

Превысил 90 рублей курс евро впервые с 8 сентября 2020

Vesiskitim.ru21 сентября в 22:00
Долг.рф

Курс евро впервые с 2016 года превысил порог в 90 рублей

Долг.рф21 сентября в 19:00

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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Минздрав связал рост числа заражений коронавирусом с отказом от масок

Массовый отказ от индивидуальных мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, особенно на транспорте, может существенно повлиять на дальнейшее увеличении заболеваемости, эта тенденция вызывает обеспокоенность медиков, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
РИА Новости07:33
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В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
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В Москве начали выводить из резерва койки для пациентов с COVID-19

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что резервные койки для больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 начали вводить в эксплуатацию в Москве, передаёт ТАСС.
RT на русском07:14
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Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики

"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.
Будущее России. Национальные проекты09:03
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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На Нобелевскую премию мира выдвинули российскую уборщицу

Российская газета «Московский комсомолец» выдвинула на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую, которая стала известной благодаря победе на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения (Костромская область).
Lenta.ru08:31
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