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Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. По данным на 17:03 мск курс евро составил 91,01 рубля.В источнике
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URA.Ru

Экономисты объяснили, почему ослабление рубля выгодно властям РФ

URA.Ruвчера в 12:03
Газета.Ru

Евро впервые с 2016 года превысило отметку в 91 рубль

Газета.Ruвчера в 12:44
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБКвчера в 10:04
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
Вести.Ru

Евро превысил 91 рубль, доллар – выше 78 рублей

Вести.Ruвчера в 10:37
Цензуры.Нет

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Цензуры.Нет24 сентября в 08:03

Российские власти, как утверждают «Открытые медиа», обсуждают возвращение жесткого карантина

Российские власти, как утверждает издание «Открытые медиа», обсуждают возвращение жесткого карантина в случае резкого увеличения ежедневного прироста заболевших.
Эхо Москвывчера в 12:03
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Минпромторг РФ заключил контракт с китайским автопроизводителем Haval

Специальный инвестиционный контракт с российским филиалом китайского автоконцерна Great Wall подписало Министерство промышленности и торговли РФ, сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.
ИА Красная Веснавчера в 15:47

Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux

Российский Linux для ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) намерен адаптировать фрагмент своей автоматизированной системы нового поколения (АИС ПФР-2) для работы с российскими ОС Astra Linux и ALT Linux («Альт»).
CNewsвчера в 11:18
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Клювый кит установил рекорд по прыжкам в воду среди млекопитающих

Учитывая, что около 95% погруженный других млекопитающих заканчиваются до истощения запаса кислорода то, если применить это отношение к клювовидным китам Кювье, получится, что они могут сохранять кислород на ошеломительные 77,7 минут до того, как воспользоваться анаэробным дыханием.
Gazeta.SPbвчера в 13:56
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