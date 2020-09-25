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Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. По данным на 17:03 мск курс евро составил 91,01 рубля.В источнике
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Вести.Ru

Евро превысил 91 рубль, доллар – выше 78 рублей

Вести.Ru10:37
Эхо Москвы

Курс евро на Московской бирже этим вечером превысил отметку в 91 рубль

Эхо Москвы10:31
Vesiskitim.ru

Превысил 90 рублей курс евро впервые с 8 сентября 2020

Vesiskitim.ru21 сентября в 22:00
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русском10:08
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК10:04
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с начала 2016 года

РИА Новости10:24
Долг.рф

Курс евро впервые с 2016 года превысил порог в 90 рублей

Долг.рф21 сентября в 19:00

Кабмин РФ одобрил общенациональный план восстановления экономики

"Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике", - говорится в сообщении.
Будущее России. Национальные проекты09:03
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Математик доказал выдвинутую 224 года назад теорию «сотворения мира»

Профессор математики из Вустерского политехнического института (США) Майер Хуми заявил, что при помощи ограниченного набора уравнений ему удалось подтвердить предположение 224-летней давности о происхождении нашей Солнечной систем и подобных систем по всей Вселенной.
Российская газетавчера в 08:14

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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