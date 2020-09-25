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Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. По данным на 17:03 мск курс евро составил 91,01 рубля.В источнике
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Газета.Ru

Евро впервые с 2016 года превысило отметку в 91 рубль

Газета.Ru12:44
Вести.Ru

Евро превысил 91 рубль, доллар – выше 78 рублей

Вести.Ru10:37
Цензуры.Нет

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Цензуры.Нетвчера в 08:03
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русском10:08
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК10:04
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс10:02
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости10:24

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ23 сентября в 05:54
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