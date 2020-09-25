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Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. По данным на 17:03 мск курс евро составил 91,01 рубля.В источнике
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РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости10:24
Вести.Ru

Евро превысил 91 рубль, доллар – выше 78 рублей

Вести.Ru10:37
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс10:02
Газета.Ru

Евро впервые с 2016 года превысило отметку в 91 рубль

Газета.Ru12:44
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русском10:08
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК10:04
Цензуры.Нет

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Цензуры.Нетвчера в 08:03

В МИД РФ назвали фантастикой, то что вокруг Навального никто не пострадал

В сообщении МИДа указано, что то, что никто из находившихся рядом с «отравленным» Навальным не пострадал — ни в гостинице, ни в аэропорту, ни в самолете, выглядит просто на грани фантастики.
ИА Красная Весна14:19
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СМИ: Beyond Good & Evil 2 чуть не отменили в начале 2019 года. В каком аду делали игру?

По словам разработчиков, амбиции Beyond Good & Evil 2 были за пределами реальности: Ансель хотел создать огромный мир с глубочайшей проработкой деталей, где игрок мог бы спокойно перемещаться с планеты на планету.
Игромания.ру13:39

Московские театры начали штрафовать за несоблюдение масочного режима

В ходе обследования были выявлены следующие замечания: несмотря на то, что при входе в здание осуществляется контроль за соблюдением масочного режима, после этого часть зрителей снимают маски и находятся в помещении уже без масок.
Агентство Москва14:09

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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