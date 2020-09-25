Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года
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Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. По данным на 17:03 мск курс евро составил 91,01 рубля.В источнике
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