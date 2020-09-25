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Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. По данным на 17:03 мск курс евро составил 91,01 рубля.В источнике
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RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русском10:08
Газета.Ru

Евро впервые с 2016 года превысило отметку в 91 рубль

Газета.Ru12:44
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости10:24
Эхо Москвы

Евро на Московской бирже этим вечером достиг максимальной за 4,5 года отметки – 91 рубля

Эхо Москвы15:06
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК10:04
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс10:02
Цензуры.Нет

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Цензуры.Нетвчера в 08:03

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Интерфакс15:24
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Amazon представил автономную летающую камеру домашнего видеонаблюдения

Принадлежащая Amazon компания Ring представила новую систему для домашнего видеонаблюдения — летающую камеру Always Home Cam, которая может патрулировать дом в автономном режиме и фиксировать обстановку в любой точке помещения.
Planet Today07:02
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В МИД РФ назвали фантастикой то, что рядом с Навальным никто не пострадал

В сообщении МИДа указано, что то, что никто из находившихся рядом с «отравленным» Навальным не пострадал — ни в гостинице, ни в аэропорту, ни в самолете — выглядит чем-то на грани фантастики.
ИА Красная Весна14:19
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Зампомощника Помпео обсудил ситуацию в Белоруссии с Тихановской

Вашингтон, 25 сентября 2020, 21:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась сегодня, 25 сентября, на встрече Джорджа Кента, заместителя американского госсекретаря, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, сообщает её телеграм-канал «Пул Первой».
REGNUM14:53
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Конор Макгрегор заявил, что следующий бой проведет против Мэнни Пакьяо

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что следующий свой бой проведет против чемпиона мира по боксу в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо.
РИА Новости15:26

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новости12:17
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Суд в Белоруссии оштрафовал адвоката Колесниковой

Суд Октябрьского района Минска признал адвоката члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак виновной в неповиновение требованиям сотрудников милиции и оштрафовал ее.
Взгляд.ру13:52
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