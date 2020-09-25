Модель будет выпускаться сразу в двух кузовах – лифтбэк и универсал и станет первым серийным автомобилем французского бренда мощностью свыше 300 л.с. Он получил один бензиновый и два электрических двигателя, суммарная мощность которых составляет 360 л.с. При этом силовая установка имеет пять режимов работы, включая режимы Sport и Hybrid.
В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На прошедших в Конгрессе США слушаниях глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что считает необходимым условием для изучения Вселенной освоение человеком Луны и размещение на ней обсерваторий.
Вашингтон, 25 сентября 2020, 21:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась сегодня, 25 сентября, на встрече Джорджа Кента, заместителя американского госсекретаря, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, сообщает её телеграм-канал «Пул Первой».
Кома блогера Алексея Навального длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
По итогам состоявшихся 3 июля в Минске переговоров Грефа с Лукашенко появились сообщения о просьбе властей Белоруссии предоставить кредитные ресурсы в объёме $0,5 млрд, однако Сбербанк эту информацию не подтвердил (и не опроверг).