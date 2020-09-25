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Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. По данным на 17:03 мск курс евро составил 91,01 рубля.В источнике
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REGNUM

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

REGNUMвчера в 10:06
Вести.Ru

Евро превысил 91 рубль, доллар – выше 78 рублей

Вести.Ruвчера в 10:37
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
Газета.Ru

Евро впервые с 2016 года превысило отметку в 91 рубль

Газета.Ruвчера в 12:44
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБКвчера в 10:04
Цензуры.Нет

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Цензуры.Нет24 сентября в 08:03

Peugeot запустила в серию мощный гибридный лифтбэк

Модель будет выпускаться сразу в двух кузовах – лифтбэк и универсал и станет первым серийным автомобилем французского бренда мощностью свыше 300 л.с. Он получил один бензиновый и два электрических двигателя, суммарная мощность которых составляет 360 л.с. При этом силовая установка имеет пять режимов работы, включая режимы Sport и Hybrid.
Профиль24 сентября в 14:54

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Интерфаксвчера в 15:24
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NASA рассчитывает использовать Луну для поиска внеземной жизни

На прошедших в Конгрессе США слушаниях глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что считает необходимым условием для изучения Вселенной освоение человеком Луны и размещение на ней обсерваторий.
Популярная механикавчера в 04:34
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Филиппа Киркорова, сказал «МБХ медиа», что артист не намерен подавать в суд на штаб Навального из-за расследования о его доме.
Компания24 сентября в 15:24
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Зампомощника Помпео обсудил ситуацию в Белоруссии с Тихановской

Вашингтон, 25 сентября 2020, 21:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась сегодня, 25 сентября, на встрече Джорджа Кента, заместителя американского госсекретаря, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, сообщает её телеграм-канал «Пул Первой».
REGNUMвчера в 14:53
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Разработчик рассказал, как «Новичок» повлиял бы на лечение Навального

Кома блогера Алексея Навального длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
РИА Новости18:18

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новостивчера в 12:17
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Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.comвчера в 07:03
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Греф рассказал о рисках Сбербанка в Белоруссии

По итогам состоявшихся 3 июля в Минске переговоров Грефа с Лукашенко появились сообщения о просьбе властей Белоруссии предоставить кредитные ресурсы в объёме $0,5 млрд, однако Сбербанк эту информацию не подтвердил (и не опроверг).
REGNUMвчера в 10:54