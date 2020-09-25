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Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро на Московской бирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года. По данным на 17:03 мск курс евро составил 91,01 рубля.В источнике
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РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБКвчера в 10:04
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
REGNUM

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

REGNUMвчера в 10:06
URA.Ru

Экономисты объяснили, почему ослабление рубля выгодно властям РФ

URA.Ruвчера в 12:03
Evo-rus.com

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Evo-rus.com24 сентября в 08:59
Центральная Служба Новостей

Курс евро впервые с 2016 года превысил порог в 90 рублей

Центральная Служба Новостей23 сентября в 07:21

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт
Интерфаксвчера в 05:45
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Филиппа Киркорова, сказал «МБХ медиа», что артист не намерен подавать в суд на штаб Навального из-за расследования о его доме.
Компания24 сентября в 15:24
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В Кремле исключили введение новых ограничений из-за коронавируса

В России наблюдается рост числа новых случаев коронавируса, однако пока нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за пандемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:16
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Третью российскую вакцину от коронавируса испытают в трех городах

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук получил разрешение Минздрава на клинические испытания на добровольцах разработанной им вакцины от коронавируса.
Известия17:27

Минпромторг РФ заключил контракт с китайским автопроизводителем Haval

Специальный инвестиционный контракт с российским филиалом китайского автоконцерна Great Wall подписало Министерство промышленности и торговли РФ, сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.
ИА Красная Веснавчера в 15:47