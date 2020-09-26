Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Отмечается, что к 17:06 мск европейская валюта поднялась до 91,01 рубля.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия20:25
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССвчера в 09:50
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
Газета.Ru

Евро впервые с 2016 года превысило отметку в 91 рубль

Газета.Ruвчера в 12:44
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБКвчера в 10:04
Evo-rus.com

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Evo-rus.com24 сентября в 08:59

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газета24 сентября в 14:00
9

Аналитики дали объяснение подорожанию доллара на 3 рубля за неделю

Угроза санкций, риск второй волны коронавируса, а главное общее укрепление доллара к другим валютам привели к резкому скачку курса доллар-рубль, такое объяснение предложили аналитики «РБК», 26 сентября сообщает издание.
ИА Красная Весна20:10
31

Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом

В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп.
РИА Новости20:00

Фигурки советских солдат-мародеров начали выпускать в Польше

Специализирующаяся на производстве игрушечных солдатиков компания D-Day Miniature Studio, хостинг которой зарегистрирован в Польше, представила новую серию Red Storm over Europe («Красная буря над Европой»).
Телеканал 360°вчера в 15:35
13

Роскосмос не «ревнует» космонавтов из ОАЭ из-за тренировок в США

Госкорпорация "Роскосмос" проинформирована о начале тренировок в США космонавтов ОАЭ, которые ранее занимались в России, но не испытывает по этому поводу "ревности", рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новостивчера в 18:03

СМИ: Beyond Good & Evil 2 чуть не отменили в начале 2019 года. В каком аду делали игру?

По словам разработчиков, амбиции Beyond Good & Evil 2 были за пределами реальности: Ансель хотел создать огромный мир с глубочайшей проработкой деталей, где игрок мог бы спокойно перемещаться с планеты на планету.
Игромания.рувчера в 13:39

Определилась российская участница «Детского Евровидения-2020»

Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2020» представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, финал национального отборочного тура состоялся в Москве в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».
Известиявчера в 16:41
3