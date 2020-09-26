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Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Отмечается, что к 17:06 мск европейская валюта поднялась до 91,01 рубля.В источнике
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Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия20:25
Evo-rus.com

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Evo-rus.com24 сентября в 08:59
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССвчера в 09:50
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБКвчера в 10:04
Газета.Ru

Евро впервые с 2016 года превысило отметку в 91 рубль

Газета.Ruвчера в 12:44

Минпромторг РФ заключил контракт с китайским автопроизводителем Haval

Специальный инвестиционный контракт с российским филиалом китайского автоконцерна Great Wall подписало Министерство промышленности и торговли РФ, сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.
ИА Красная Веснавчера в 15:47
8

Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом

В предыдущем исследовании Холик выяснил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также, что витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, включая сезонный грипп.
РИА Новости20:00
1

Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
РИА Новостивчера в 03:37
349

Клювый кит установил рекорд по прыжкам в воду среди млекопитающих

Учитывая, что около 95% погруженный других млекопитающих заканчиваются до истощения запаса кислорода то, если применить это отношение к клювовидным китам Кювье, получится, что они могут сохранять кислород на ошеломительные 77,7 минут до того, как воспользоваться анаэробным дыханием.
Gazeta.SPbвчера в 13:56
35

Пушков высмеял мечту Украины быть «главным паразитом» ЕС

Пушков считает, что слова представителя ЕС являются очень важными, поскольку главной надеждой пришедшего к власти в 2014 году правительства Украины было "присосаться" к бюджету Европейского союза.
Экономика сегодня19:33