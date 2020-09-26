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Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Отмечается, что к 17:06 мск европейская валюта поднялась до 91,01 рубля.В источнике
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Эхо Москвы

Рубль на торгах в Москве обновил многомесячные минимумы

Эхо Москвы23:00
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия20:25
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССвчера в 09:50
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБКвчера в 10:04
Evo-rus.com

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Evo-rus.com24 сентября в 08:59

Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»

Выплачивать дивиденды из России за рубеж с минимальной ставкой налога в 5% смогут только публичные международные холдинговые компании, которые уже сменили прописку на специальные административные районы (САР) — остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде.
РБКвчера в 12:10
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МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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Фигурки советских солдат-мародеров начали выпускать в Польше

Специализирующаяся на производстве игрушечных солдатиков компания D-Day Miniature Studio, хостинг которой зарегистрирован в Польше, представила новую серию Red Storm over Europe («Красная буря над Европой»).
Телеканал 360°вчера в 15:35
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Японцы высказались против освоения Курил Россией

Япония возмущена активностью России на Южных Курилах, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Недовольные голоса прозвучали после выхода в эфир сюжета телерадиокомпании STV News о начале строительства дорог на Шикотане (один из островов Южных Курил).
Уфимские Заметкивчера в 09:33
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С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Вырастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений (например, у минздрава больше 150 таких - это клиники, научные институты, медвузы и санатории); федеральных государственных органов, а также у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Российская газетавчера в 18:09
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Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
РИА Новостивчера в 03:37
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