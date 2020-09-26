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Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Курс евро впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Отмечается, что к 17:06 мск европейская валюта поднялась до 91,01 рубля.В источнике
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Evo-rus.com

Курс евро на Мосбирже впервые с 2016 года превысил 91 рубль

Evo-rus.com02:27
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия20:25
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русскомвчера в 10:08
ТАСС

Курс евро на Мосбирже превысил 91 рубль

ТАССвчера в 09:50
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новостивчера в 10:24
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфаксвчера в 10:02
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБКвчера в 10:04

Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Представителям главного российского оппозиционера показалось, что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.
Pravda.Ru09:07
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СМИ узнали о мотиве напавшего на бывшее здание Charlie Hebdo в Париже

Основной подозреваемый в нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже был разозлен из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.
РИА Новости08:10

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе

Как сообщали студенты учебного заведения в соцсетях, несмотря на то, что некоторым людям внутри кабины стало плохо, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.
Известия08:10
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Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
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