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BFM.ru
BFM.ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Евро на Московской бирже стоит дороже 92 рублей впервые с января 2016 года. Европейская валюта выросла на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 92,0275 рубля, свидетельствуют данные биржи на 16:28 мск.В источнике
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Газета.Ru

Евро превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

Газета.Ruвчера в 09:33
Долг.рф

Евро впервые с 2016 года превысило 91 рубль

Долг.рф25 сентября в 17:17
Слово и Дело

Доллар перевалил за 78 рублей впервые с апреля

Слово и Дело26 сентября в 06:28
Известия

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Известия25 сентября в 20:25
ВЕСТИ: Приморье

Рубль стремительно дешевеет в отношении евро и доллара

ВЕСТИ: Приморье25 сентября в 19:07
РЕН ТВ

Евро поднялся выше 92 рублей впервые с 2016 года

РЕН ТВвчера в 10:04
Эхо Москвы

Российская валюта ослабела к выходным

Эхо Москвы25 сентября в 17:03

Двойник Ольги Бузовой сменила имя на «Небузова Яло»

Ранее ходили слухи, что Небузова является мужчиной, который сменил пол, поскольку является фанатом Ольги Бузовой, а также, что операция по смене внешности обошлась двойнику в три миллиона рублей.
Экономика сегоднявчера в 06:31
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ruвчера в 12:03
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Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.
BFM.ruвчера в 12:31
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Попова: «Мы уже знаем, что делать, чтобы никто не заболел, ничего не закрывая»

Руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова дала эксклюзивное интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru).
Радио Комсомольская правдавчера в 09:47
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