Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
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Евро на Московской бирже стоит дороже 92 рублей впервые с января 2016 года. Европейская валюта выросла на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 92,0275 рублей, свидетельствуют данные биржи на 16:28 мск.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
из данных торгов на Московской бирже.
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