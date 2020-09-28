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BFM.ru
BFM.ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Евро на Московской бирже стоит дороже 92 рублей впервые с января 2016 года. Европейская валюта выросла на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 92,0275 рублей, свидетельствуют данные биржи на 16:28 мск.В источнике
С чего всё началось
Курс евро установил новый рекорд, поднявшись выше уровня в 92 рубля за единицу впервые с января 2016 года, следует
 из данных торгов на Московской бирже.
Lenta.ru09:49
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URA.Ru

Курс евро на бирже побил рекорд с 2016 года

URA.Ru09:40
РБК

Курс евро превысил ₽92 впервые с января 2016 года

РБК09:36
РЕН ТВ

Курс евро подскочил до 91,76 рубля впервые с 2016 года

РЕН ТВ06:55
Эхо Москвы

Курс евро на Мосбирже превысил 92 рубля

Эхо Москвы09:31
Известия

Курс евро впервые с 2016 года превысил 92 рубля

Известия09:37
РИА Новости

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

РИА Новости09:34
ТВ Центр

Курс евро преодолел отметку в 91 рубль впервые с 2016 года

ТВ Центр25 сентября в 10:35

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Путин пожелал Додону успехов на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин 28 сентября пожелал успехов действующему главе государства Игорю Додону на президентских выборах в Молдавии и выразил надежду на развитие отношений Москвы и Кишинева после этого голосования.
Известия09:11
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С 1 октября в Удмуртии меняется порядок выплат социальных пособий

С 1 октября пособия и выплаты на детей будут поступать: или на карты «Мир», или на счета, к которым не привязаны карты, или почтовым переводом (кроме ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка), Что делать и куда обращаться гражданам: Если у вас уже есть карта «Мир», на которую вы получаете выплаты, обращаться в органы соцзащиты не нужно.
Udm-Info09:20

Минобороны Армении: все атаки Азербайджана в Карабахе отражены

Ереван, 28 сентября 2020, 16:40 — REGNUM Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются на северном и южном направлениях, все атаки ВС Азербайджана успешно пресечены, заявил 28 сентября журналистам представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
REGNUM09:40

Для армии России создадут несколько видов экзоскелетов

Отмечается, что первый тип создаваемых для армии России экзоскелетов будет выполнять так называемые маршевые задачи, когда военнослужащему необходимо быстро передвигаться, эффективно выполнять динамичные боевые задания.
Военное дело03:05
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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Режим повышенной готовности в Омской области продлили до конца октября

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 октября, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
ТАСС08:54
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Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новости09:30
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