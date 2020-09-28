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BFM.ru
BFM.ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Евро на Московской бирже стоит дороже 92 рублей впервые с января 2016 года. Европейская валюта выросла на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 92,0275 рубля, свидетельствуют данные биржи на 16:28 мск.В источнике
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Взгляд-инфо

Курс евро превысил 92 рубля, доллар торговался выше 79

Взгляд-инфо10:44
BFM.ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

BFM.ru09:35
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК25 сентября в 10:04
Газета.Ru

Евро превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

Газета.Ru09:33
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости25 сентября в 10:24
РЕН ТВ

Доллар вырос до 78 рублей впервые с апреля

РЕН ТВ25 сентября в 10:04
Life.ru

Курс евро впервые с 2016 года достиг 92 рублей

Life.ru09:33

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
REGNUM12:40
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Эксперт рассказал, кому сейчас положена вторая пенсия

На двойную пенсию могут претендовать военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.
РИА Новости20:02
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В Москве индекс распространения коронавируса вырос втрое за три недели

Показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза, сообщила журналистам в понедельник руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
ТАСС12:25
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известия13:42
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