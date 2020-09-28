Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
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Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Евро на Московской бирже стоит дороже 92 рублей впервые с января 2016 года. Европейская валюта выросла на 1,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки в 92,0275 рубля, свидетельствуют данные биржи на 16:28 мск.В источнике
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