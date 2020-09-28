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9111.ru
9111.ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

Курс европейской валюты превысил 92 рубля впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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Взгляд-инфо

Курс евро превысил 92 рубля, доллар торговался выше 79

Взгляд-инфовчера в 10:44
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости25 сентября в 10:24
BFM.ru

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

BFM.ruвчера в 09:35
Life.ru

Курс евро впервые с 2016 года достиг 92 рублей

Life.ruвчера в 09:33
Газета.Ru

Евро превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

Газета.Ruвчера в 09:33
REGNUM

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года

REGNUMвчера в 09:40
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК25 сентября в 10:04

В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новостивчера в 09:55
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Эрдоган обсудил с Джонсоном ситуацию в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в ходе телефонного разговора военный конфликт в Нагорном Карабахе, сообщила администрация турецкого лидера в понедельник.
РИА Новостивчера в 15:43
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Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новостивчера в 09:30
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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Пожилым калининградцам порекомендовали читать меньше новостей

Калининградский оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекций сегодня, 28 сентября, обратился к гражданам пожилого возраста с просьбой сократить посещения магазинов, ограничить контакты с детьми школьного возраста и отказаться от поездок в общественном транспорте без необходимости.
DP.RUвчера в 14:48
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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ВВС США вывели из Британии стратегические бомбардировщики B-52H

Вашингтон, 28 сентября 2020, 17:45 — REGNUM Группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которая была временно размещена на авиабазе в Британии, вернулась на территорию США, сообщает 28 сентября пресс-служба Военно-воздушных сил США.
REGNUMвчера в 10:45
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