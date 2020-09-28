Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Смотрите также
В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте
Внучка Людмилы Гурченко пожаловалась на пропажу драгоценностей актрисы
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
В Башкирии осудили экс-кассира банка за хищение 25 млн рублей
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
Кабмин РФ утвердил стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней
Лукашенко заявил о «духовной близости» народов России и Белоруссии
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля
Азербайджан опроверг сообщения о сбитом в Карабахе самолёте
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана
В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
США отрабатывают приемы ведения войны с Россией
Роспотребнадзор назвал примерные сроки выхода на плато по коронавирусу
Курс европейской валюты превысил 92 рубля впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
Подробнее о событии